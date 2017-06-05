Порошенко ратифікував угоду з Європейським інвестиційним банком щодо громадського транспорту
Про це повідомляється на сайті глави держави.
Відповідна Фінансова угода підписана згідно з розпорядженням Президента України від 9 листопада 2016 року № 272.
"Метою Угоди є залучення під державні гарантії до 200 млн євро кредитних коштів Європейського інвестиційного банку, що будуть спрямовані на покращення роботи міського громадського транспорту у деяких містах України (Івано-Франківськ, Біла Церква, Київ, Луцьк, Львів, Кременчук, Одеса, Суми, Тернопіль, Харків, Чернігів). Документом передбачається, що залучені кошти будуть витрачені на придбання автобусів, тролейбусів, трамваїв, вагонів метро, будівництво та реконструкцію тролейбусних та трамвайних ліній, депо, впровадження інформаційних систем, зокрема створення автоматизованої оплати проїзду", – йдеться в повідомленні.
Відповідний проект також отримуватиме співфінансування під місцеві гарантії з боку Європейського банку реконструкції та розвитку на загальну суму до 200 млн євро.
Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком набуває чинності з дати набрання чинності Закону України про її ратифікацію.
Нагадаємо, Верховна Рада України ратифікувала Рамковий договір між урядом України та урядом Угорщини про надання кредиту на умовах взаємної допомоги для будівництва доріг.
Раніше Президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає впровадження автоматизованих систем оплати проїзду в міському громадському транспорті (електронний квиток).
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