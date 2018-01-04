Порошенко: разом із Меркель і Макроном ми "дотиснули" Путіна щодо "великоднього перемир’я"

За словами Порошенка, це перемир’я потрібне Україні, "як повітря"

Україна спільно із Німеччиною і Францією "дотиснула" на РФ, аби вона підписала заяву про початок "великоднього перемир’я" на Донбасі з 30 березня.

Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час зустрічі з мешканцями Волновахи 1 квітня, передає телеканал "112 Україна".

"Наше спільне завдання – відновлювати Волноваху і принести мир. Саме тому, ми, провівши переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Емануелем Макроном, ми звернулися до Путіна і дотиснули його, щоб він підписав заяву про перемир’я, яке має наступити з 30 березня", – сказав він.

За словами Порошенка, це перемир’я потрібне Україні, "як повітря", оскільки це є умовою введення миротворчої місії на Донбас.

Нагадаємо, що Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про повне припинення вогню на лінії розмежування в зоні АТО на період великодніх свят.