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Порошенко: Росія керує "міжнародним клубом" диктаторів, який вирішив кинути виклик світу

Президент вважає, що холодна війна у світі вже давно йде
Президент України Петро Порошенко заявляє, що Росія підбурює, спрямовує, скеровує "міжнародний клуб" диктаторів, який вирішив кинути виклик всьому цивілізованому світу.
Порошенко: Росія керує "міжнародним клубом" диктаторів, який вирішив кинути виклик світу Фото: gettyimages.com

"Росія не просто продовжує глумитися над міжнародним правом, загальноприйнятими принципами міжнародних відносин і демократичних цінностей, не поважаючи навіть Божі заповіді у ці святкові дні Великодня. Росія підбурює, спрямовує, скеровує такий собі "міжнародний клуб диктаторів", який як "клуб божевільних самогубців" вирішив кинути виклик всьому цивілізованому світу", - сказав Порошенко, передає "112 Україна".

Порошенко закликав світ сприймати Росію зі всією серйозністю.

"Якщо раніше дехто волів сприймати поведінку Кремля просто як пустощі розбещеного підлітка, то зараз, нарешті, настав час ставитись до неї, до цієї поведінки, як до серйозних злочинів, які вимагають рішучої широкої і добре скоординованої реакції", - додав Президент.

Порошенко нагадав, що холодна війна вже триває, і триває досить давно.

"Ця війна вже перетнула наш з вам поріг і увійшла в наші домівки", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко доручив підготувати рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти російських олігархів.

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12 04 2018 13:17
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