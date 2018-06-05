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Порошенко розгляне петицію про захист "традиційних сімейних цінностей"

Петиція президенту про захист "традиційних сімейних цінностей" набрала 25 тисяч підписів
Петиція Президенту України "Щодо захисту традиційних сімейних цінностей та інституту сім'ї" набрала 25 тисяч голосів.
Порошенко розгляне петицію про захист "традиційних сімейних цінностей" Фото: odessa-daily.com.ua

Петицію було опубліковано 8 лютого 2018 року громадянином Віктором Танцюрою.

Вона вже набрала 25 564 голосів (необхідно щонайменше 25 тис.).

У петиції автор просить президента України:

1. звернутися з посланням до народу України та посланням до Верховної Ради України щодо підтримки, захисту та популяризації традиційних сімейних цінностей та інституту сім’ї в Україні;

2. розробити та видати указ Президента України про загальнодержавну стратегію захисту та популяризації традиційних сімейних цінностей та інституту сім’ї в Україні;

3. з метою захисту і розвитку інституту сім'ї та підвищення моральності українського суспільства розробити та внести до Верховної Ради, як невідкладний, законопроект про заборону пропаганди і популяризації різних видів девіантної статевої поведінки й антисімейних ідей, у тому числі, у формі так званих "маршів рівності", "прайдів", "гей-парадів", "фестивалів квір-культури", тематичних матеріалів у засобах масової інформації.

Тепер петицію має розглянути глава держави.

Нагадаємо, Україна опинилася серед шести найгірших в Європі країн за рівнем дотримання рівноправ'я стосовно представників ЛГБТ-спільноти.

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