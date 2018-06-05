Порошенко розгляне петицію про захист "традиційних сімейних цінностей"
Петицію було опубліковано 8 лютого 2018 року громадянином Віктором Танцюрою.
Вона вже набрала 25 564 голосів (необхідно щонайменше 25 тис.).
У петиції автор просить президента України:
1. звернутися з посланням до народу України та посланням до Верховної Ради України щодо підтримки, захисту та популяризації традиційних сімейних цінностей та інституту сім’ї в Україні;
2. розробити та видати указ Президента України про загальнодержавну стратегію захисту та популяризації традиційних сімейних цінностей та інституту сім’ї в Україні;
3. з метою захисту і розвитку інституту сім'ї та підвищення моральності українського суспільства розробити та внести до Верховної Ради, як невідкладний, законопроект про заборону пропаганди і популяризації різних видів девіантної статевої поведінки й антисімейних ідей, у тому числі, у формі так званих "маршів рівності", "прайдів", "гей-парадів", "фестивалів квір-культури", тематичних матеріалів у засобах масової інформації.
Тепер петицію має розглянути глава держави.
Нагадаємо, Україна опинилася серед шести найгірших в Європі країн за рівнем дотримання рівноправ'я стосовно представників ЛГБТ-спільноти.
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