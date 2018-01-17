Порошенко розповів, чим важливий законопроект про нацбезпеку
Про це він заявив під час засідання РНБО.
"Проект (законопроект "Про національну безпеку України" – ред.) ставить перед собою завдання членства України і в Європейському Союзі, і в Північноатлантичному Договорі, що має бути безумовною гарантією безпеки, суверенітету та територіальної цілісності нашої держави", - сказав президент.
На його думку, цей законопроект повинен привести стандарти нацбезпеки і оборони України у відповідність до стандартів нацбезпеки ЄС.
Як відомо, 17 січня 2018 року Рада національної безпеки і оборони України підтримала законопроект "Про національну безпеку України".
В РНБО зазначають, що після ухвалення парламентом цей закон має стати основою для розробки та оновлення законодавства у сфері національної безпеки і оборони.
За словами президента, кількість протитанкових комплексів буде збільшено в 4 рази.
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