Порошенко розповів конгресменам США про порушення "режиму тиші" з боку бойовиків

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США.

До складу американської делегації увійшли конгресмени Майкл Маккол, Уілл Херд, Марта Максаллі, Кенні Марчант, Клей Хіггінс, Кетлін Райс, Датч Рупперсбергер.

Глава держави подякував за потужну двопартійну підтримку України з боку Конгресу США у протидії триваючій російській агресії, посиленні обороноздатності нашої країни та впровадженні необхідних внутрішніх реформ, повідомляє прес-служба Президента.

Петро Порошенко поінформував конгресменів про ситуацію на Донбасі та триваючі провокації і порушення режиму припинення вогню з боку контрольованих Росією бойовиків.

В ході зустрічі було підкреслено необхідність збереження і посилення міжнародних санкцій щодо РФ до повного виконання нею Мінських домовленостей і відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, включно з Кримом.

Петро Порошенко висловив сподівання, що Конгрес США буде активно підтримувати Україну й надалі, в тому числі шляхом ухвалення відповідних законів та резолюцій.

Сторони також обговорили посилення співпраці в сфері зміцнення оборонної здатності України протистояти російській агресії.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко і лідер Поміркованої партії Швеції Анна Шінберг Батра скоординували зусилля щодо протидії будівництву Росією газопроводу "Північний потік-2".