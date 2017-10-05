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Порошенко розповів конгресменам США про порушення "режиму тиші" з боку бойовиків

Сторони обговорили посилення співпраці в сфері зміцнення оборонної здатності України протистояти російській агресії
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США.
Порошенко розповів конгресменам США про порушення "режиму тиші" з боку бойовиків Фото: president.gov.ua

До складу американської делегації увійшли конгресмени Майкл Маккол, Уілл Херд, Марта Максаллі, Кенні Марчант, Клей Хіггінс, Кетлін Райс, Датч Рупперсбергер.

Глава держави подякував за потужну двопартійну підтримку України з боку Конгресу США у протидії триваючій російській агресії, посиленні обороноздатності нашої країни та впровадженні необхідних внутрішніх реформ, повідомляє прес-служба Президента.

Петро Порошенко поінформував конгресменів про ситуацію на Донбасі та триваючі провокації і порушення режиму припинення вогню з боку контрольованих Росією бойовиків.

В ході зустрічі було підкреслено необхідність збереження і посилення міжнародних санкцій щодо РФ до повного виконання нею Мінських домовленостей і відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, включно з Кримом.

Петро Порошенко висловив сподівання, що Конгрес США буде активно підтримувати Україну й надалі, в тому числі шляхом ухвалення відповідних законів та резолюцій.

Сторони також обговорили посилення співпраці в сфері зміцнення оборонної здатності України протистояти російській агресії.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко і лідер Поміркованої партії Швеції Анна Шінберг Батра скоординували зусилля щодо протидії будівництву Росією газопроводу "Північний потік-2".

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