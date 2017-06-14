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Порошенко розповів, що заважає скасувати АТО

Глава держави підкреслив, що доручив розробити законопроект по реінтеграції Донбасу
Президент України Петро Порошенко наголошує на важливості забезпечення українських військових всіма можливостями у протидії російській агресії.
Порошенко розповів, що заважає скасувати АТО Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Про це Президент заявив журналістам, відповідаючи на запитання про можливість скасування АТО та запровадження воєнного стану, інформує прес-служба глави держави.

"Якщо ми скасуємо АТО і в той же час не надамо військовим права діяти адекватно в умовах агресії - залишимо Україну беззахисною", – підкреслив Президент.

Глава держави підкреслив, що доручив розробити законопроект по реінтеграції Донбасу, який передбачає ряд заходів по поверненню окупованих територій України.

"За моїм дорученням був розроблений проект законодавчого акта, який називається "Про реінтеграції окупованих територій Донбасу". Він охоплює цілий ряд заходів і кроків, які треба буде здійснити для забезпечення реінтеграції, для визначення правового режиму", - констатував Петро Порошенко.

Президент підкреслив, що ключовою позицією є реінтеграція цих територій. За його словами, в підготовці законопроекту беруть участь експерти, народні депутати. Крім того, законопроект базується на умовах, закріплених в Мінських домовленостях.

При цьому Петро Порошенко зазначив, що разом з підготовкою законопроекту буде продовжено політико-дипломатичні зусилля, які вже дали результат. Для українців відкриті двері Євросоюзу, як визнання ефективності проведення українських реформ в усіх напрямках, додав він.

Президент також наголосив на необхідності продовження політики санкцій щодо країни-агресора.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ.

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14 06 2017 17:55
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