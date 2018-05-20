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Порошенко розповів як і на що витрачають "гроші Януковича"

Частина конфіскованих "коштів Януковича" витрачається на будівництво доріг, реформи освіти, медичної галузі, проект розвитку сільської медицини, будівництво житла для контрактників в армії
За словами Петра Порошенка, все це відбувається попри зовнішню агресію.
Порошенко розповів як і на що витрачають "гроші Януковича" Фото: president.gov.ua

"Все це реалізується частково і коштом повернення грошей, які були вкрадені у народу України клікою Януковича", - йдеться у повідомлені прес-служби.

У 2018 році вперше у зведеному державному бюджеті частка місцевих бюджетів становить  51%, за словами глави держави.

На оборону і безпеку держави нині витрачається 6% ВВП, зазначив він.

Нагадаємо, Петро Порошенко заявив, що підписав указ про відкликання всіх представників України з усіх статутних органів Співдружності незалежних держав(СНД).

Також, в СНД заявляють, що Україні немає кого відкликати зі статутних органів.
 
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20 05 2018 17:40
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