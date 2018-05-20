ПОЛІТИКА НОВИНИЗа словами Петра Порошенка, все це відбувається попри зовнішню агресію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко розповів як і на що витрачають "гроші Януковича"
Частина конфіскованих "коштів Януковича" витрачається на будівництво доріг, реформи освіти, медичної галузі, проект розвитку сільської медицини, будівництво житла для контрактників в армії
Фото: president.gov.ua
"Все це реалізується частково і коштом повернення грошей, які були вкрадені у народу України клікою Януковича", - йдеться у повідомлені прес-служби.
У 2018 році вперше у зведеному державному бюджеті частка місцевих бюджетів становить 51%, за словами глави держави.
На оборону і безпеку держави нині витрачається 6% ВВП, зазначив він.
Нагадаємо, Петро Порошенко заявив, що підписав указ про відкликання всіх представників України з усіх статутних органів Співдружності незалежних держав(СНД).
Також, в СНД заявляють, що Україні немає кого відкликати зі статутних органів.
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20 05 2018 17:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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