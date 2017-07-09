Порошенко розповів, як Україна увійде в ЄС
"Зараз ми маємо в повному обсязі виконати угоду про асоціацію. Але я наголошую, що цим зараз обмежуватися не можна і нові кроки слід планувати вже зараз", – сказав Порошенко, інформує "Українська правда".
"У липні на саміті Україна – ЄС українська сторона внесла на розгляд керівництву Євросоюзу нові ініціативи щодо нашого бачення стратегічного довгострокового співробітництва. Це асоціація з шенгенською зоною, приєднання до Митного союзу ЄС, приєднання до Енергетичного союзу ЄС, вступ у дію спільного авіаційного простору та єдиного цифрового ринку", – зазначив Порошенко.
За його словами, "реалізація цих ініціатив фактично перетворить східні кордони України на вже східні кордони Європейського Союзу ще до того, як ми де-юре приєднаємося до Євросоюзу".
"Внаслідок такої стратегії ми максимально маємо наблизитися до критеріїв членства Євросоюзу. Україна буде секторально інтегрована з ЄС, майже як будь-яка інша країна Євросоюзу, – і тоді питання про членство стане лише формальним питанням часу", – заявив Порошенко.
Відзначимо, що Порошенко заявив, що ветуватиме закони, які відміняють зміни до законодавства, які були необхідні для отримання безвізового режиму для українців.
Нагадаємо, що голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер зазначив у вівторок в Брюсселі, що Україна не є європейською країною в сенсі її членства в Європейському союзі.
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