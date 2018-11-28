Порошенко розраховує, що Трамп на G20 заявить Путіну забратися з України
Порошенко розповів, що у минулому провів декілька зустрічей з президентом Трампом, під час яких що отримав тверду позицію про його підтримку суверенітету, територіальної цілісності та боротьби України за свободу і демократію.
"І в цій ситуації я розраховую на США", - заявив у інтерв'ю американському телеканалу NBC.
На запитання журналіста, який меседж президент Трамп повинен донести Путіну на саміті G20, Порошенко сказав: "Забирайтеся з України, містер Путін".
Президент підкреслив, що реальна мета Росії - окупація моря, і зараз відбувається початок агресії.
"Це не просто атака проти двох українських легких військових катерів та одного буксира. Це агресія в Азовському морі", - сказав президент.
Він наголосив, що запровадження воєнного стану в декількох областях України спрямоване на захист України.
За словами Порошенка, Україна також попросила, аби країни НАТО направили кілька суден у Чорне море для забезпечення глобальної безпеки.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив скасувати заплановану зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним після того, як Росія захопила три українських військово-морських судна в Чорному морі.
Держдеп США висловлює сильну позицію у підтримці України і сподівається, що інші країни робитимуть більше, наприклад, відмовляться від газопроводу Північний потік-2.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата