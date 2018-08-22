Порошенко: Серед політиків – до біса багато адвокатів Путіна

Президент Петро Порошенко заявляє, що частина українського політикуму "грає на руку Кремлю" в інформаційній війні, яку Росія веде проти України вже чотири роки.

Про це він сказав у виступі на міжнародному волонтерсько-ветеранському форумі в середу в Києві, пише УП.

"Сучасна війна ведеться не лише на лінії фронту. У нас всі вже добре вивчили термін "гібридна війна". Кремль нав’язує нам інформаційну війну, яка має на меті поневолити наш розум", – сказав він.

За словами президента, деякі політики, "засліплені внутрішньою боротьбою, бездумно а інколи свідомо тиражують заяложені й небезпечні штампи російської пропаганди".

"Закликаю вас включитися в інформаційну війну… Коли з хворої голови на здорову валить Путін, це ще можна зрозуміти. Але мене як президента шокує інше: як же до біса (багато, - ред.) у нього адвокатів в українському політикумі! Вони намагаються зняти з нього відповідальність за війну і перекласти на Україну", – заявив Порошенко.

Президент вкотре закликав до єдності на фронті боротьби з агресором.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко закликає європейських партнерів відстоювати власну енергетичну безпеку та назвав російський газопровід Північний потік-2 "троянським конем" Кремля.