Порошенко: Серед політиків – до біса багато адвокатів Путіна
Про це він сказав у виступі на міжнародному волонтерсько-ветеранському форумі в середу в Києві, пише УП.
"Сучасна війна ведеться не лише на лінії фронту. У нас всі вже добре вивчили термін "гібридна війна". Кремль нав’язує нам інформаційну війну, яка має на меті поневолити наш розум", – сказав він.
За словами президента, деякі політики, "засліплені внутрішньою боротьбою, бездумно а інколи свідомо тиражують заяложені й небезпечні штампи російської пропаганди".
"Закликаю вас включитися в інформаційну війну… Коли з хворої голови на здорову валить Путін, це ще можна зрозуміти. Але мене як президента шокує інше: як же до біса (багато, - ред.) у нього адвокатів в українському політикумі! Вони намагаються зняти з нього відповідальність за війну і перекласти на Україну", – заявив Порошенко.
Президент вкотре закликав до єдності на фронті боротьби з агресором.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко закликає європейських партнерів відстоювати власну енергетичну безпеку та назвав російський газопровід Північний потік-2 "троянським конем" Кремля.
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