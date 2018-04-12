Порошенко ще раз пояснив навіщо запровадили воєнний стан
"Для чого в Україні запроваджується воєнний стан? Є дві моделі (дій в умовах такого правового режиму – ред.). Перша – обмежити конституційні права і свободи. Так роблять диктатори. Є чи немає для цього підстави – з цього починають", - сказав Президент в ефірі програми "Свобода слова", повідомляє прес-служба президента.
"Є друга модель – захистити українського воїна. Захистити законодавчо, надавши йому право застосовувати зброю за межами операції Об’єднаних сил, де зброя застосовується на підставі закону про деокупацію Донбасу. Захистити його конституційно. І надзвичайно скоротити час на можливу реакцію у випадку широкомасштабної наземної російської агресії", - зазначив Порошенко.
Президент підкреслив, що під час обговорення цього питання у Верховній Раді, задля припинення різноманітних інсценуацій, він звернувся до голови парламенту Андрія Парубія винести на голосування ще одне питання – про призначення дати виборів Президента України.
"Бо що це таке? З одного боку, питання нашої державної безпеки – це питання захисту суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави, яке робить українське військо. Але з другого боку – це захист свободи і демократії. В тому числі, конституційних прав і свобод громадян. В тому числі, права на вибори", - підкреслив Петро Порошенко.
"Тому я як Президент гарантую – вибори відбудуться 31 березня 2019 року. І не буде жодних причин для того, щоб їх переносити", - підкреслив він.
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Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав країни Північноатлантичного альянсу направити військові кораблі в Азовське морепісля атаки Росії на українських моряків у Керченській протоці.
Також, Президент України зазначив, що очільник Кремля бачить себе імператором, а Україну - колонією. Але Порошенко переконує: з тих пір, як він прийшов до влади, "Україна вже не є колонією".
Додамо, супутник зафіксував на аеродромі Бельбек в окупованому Криму 24 літаки винищувальної авіації та 150 одиниць спецтехніки.
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