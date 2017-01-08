Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко схвалив кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами

Закон про гуманне ставлення до тварин підписаний президентом України
Президент України Петро Порошенко підписав закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження гуманного ставлення до тварин.
Порошенко схвалив кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Як передає прес-служба глави держави, Порошенко також направив до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана пропозиції із удосконалення окремих положень законодавчих актів України з огляду на внесені цим законом зміни.

Запропоновані президентом зміни стосуються уточнення положень Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині компетенції органів правосуддя, а також положень Кримінального кодексу України в частині класифікації злочину за ступенем тяжкості.

Президент запропонував ще удосконалити визначення терміну "пересувний звіринець", з метою урахування специфіки діяльності цирків, у тому числі пересувних.

Нагадаємо, минулого місяця мешканця Луцька засудили до 5 років позбавлення волі за жорстоке поводження із кошенятами.

4 квітня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №5119-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження гуманного ставлення до тварин).

Згідно пояснювальної записки, документ спрямовано на посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, їх мордування, а також нацькування тварин одна на одну, їх вбивства. Пропаганди цього негативного явища у суспільстві.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 08 2017 20:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.