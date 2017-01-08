Порошенко схвалив кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами
Як передає прес-служба глави держави, Порошенко також направив до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана пропозиції із удосконалення окремих положень законодавчих актів України з огляду на внесені цим законом зміни.
Запропоновані президентом зміни стосуються уточнення положень Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині компетенції органів правосуддя, а також положень Кримінального кодексу України в частині класифікації злочину за ступенем тяжкості.
Президент запропонував ще удосконалити визначення терміну "пересувний звіринець", з метою урахування специфіки діяльності цирків, у тому числі пересувних.
Нагадаємо, минулого місяця мешканця Луцька засудили до 5 років позбавлення волі за жорстоке поводження із кошенятами.
4 квітня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №5119-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження гуманного ставлення до тварин).
Згідно пояснювальної записки, документ спрямовано на посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, їх мордування, а також нацькування тварин одна на одну, їх вбивства. Пропаганди цього негативного явища у суспільстві.
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