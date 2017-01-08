Порошенко схвалив кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами

Закон про гуманне ставлення до тварин підписаний президентом України

Президент України Петро Порошенко підписав закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження гуманного ставлення до тварин.

Як передає прес-служба глави держави, Порошенко також направив до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана пропозиції із удосконалення окремих положень законодавчих актів України з огляду на внесені цим законом зміни.

Запропоновані президентом зміни стосуються уточнення положень Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині компетенції органів правосуддя, а також положень Кримінального кодексу України в частині класифікації злочину за ступенем тяжкості.

Президент запропонував ще удосконалити визначення терміну "пересувний звіринець", з метою урахування специфіки діяльності цирків, у тому числі пересувних.

Нагадаємо, минулого місяця мешканця Луцька засудили до 5 років позбавлення волі за жорстоке поводження із кошенятами.

4 квітня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №5119-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження гуманного ставлення до тварин).

Згідно пояснювальної записки, документ спрямовано на посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, їх мордування, а також нацькування тварин одна на одну, їх вбивства. Пропаганди цього негативного явища у суспільстві.