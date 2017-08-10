Порошенко схвалив пенсійну реформу

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, йдеться про закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій", яким вводиться пенсійна реформа.

Пізніше цю інформацію підтвердив сам президент.

"Підписав Закон про підвищення пенсій. Завжди пенсіонерам намагалися підвищити виплати перед виборами. Ми це робимо зараз і осучаснення пенсій закладено як ефективно працюючий механізм на постійній основі", - зазначив він на своїй сторінці в Facebook.

Як відомо, йдеться про закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій", яким вводиться пенсійна реформа.