Порошенко схвалив пенсійну реформу
Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.
Як відомо, йдеться про закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій", яким вводиться пенсійна реформа.
Пізніше цю інформацію підтвердив сам президент.
"Підписав Закон про підвищення пенсій. Завжди пенсіонерам намагалися підвищити виплати перед виборами. Ми це робимо зараз і осучаснення пенсій закладено як ефективно працюючий механізм на постійній основі", - зазначив він на своїй сторінці в Facebook.
Як відомо, йдеться про закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій", яким вводиться пенсійна реформа.
У той же день спікер ВР Андрій Парубій підписав ухвалений закон.
У перехідних положеннях документу сказано, що закон має запрацювати після повного виведення російських окупаційних військ із територій України.
Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер розцінив ухвалення цього закону як "жорсткі кроки" для досягнення миру.
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