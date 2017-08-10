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Порошенко схвалив пенсійну реформу

Прем'єр нагадав, що це означає, що всі пенсіонери вже в жовтні отримають нові збільшені пенсії
Президент Петро Порошенко підписав законопроекти про пенсійну реформу.
Порошенко схвалив пенсійну реформу Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, йдеться про закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій", яким вводиться пенсійна реформа.

Пізніше цю інформацію підтвердив сам президент.

"Підписав Закон про підвищення пенсій. Завжди пенсіонерам намагалися підвищити виплати перед виборами. Ми це робимо зараз і осучаснення пенсій закладено як ефективно працюючий механізм на постійній основі", - зазначив він на своїй сторінці в Facebook.

Як відомо, йдеться про закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій", яким вводиться пенсійна реформа.

Нагадаємо, Верховна Рада продовжила на рік особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі - але тільки за умови виведення Росією військ і техніки з окремих районів Донецької та Луганської областей.

У той же день спікер ВР Андрій Парубій підписав ухвалений закон.

У перехідних положеннях документу сказано, що закон має запрацювати після повного виведення російських окупаційних військ із територій України.

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер розцінив ухвалення цього закону як "жорсткі кроки" для досягнення миру.

 

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08 10 2017 16:52
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