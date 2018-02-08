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Порошенко схвалив передачу всіх підслідних справ Антикорупційному суду

Порошенко закликав "достойних правників" брати участь у конкурсі
Президент України Петро Порошенко підписав закон, який дозволяє забезпечити початок роботи та подальше функціонування Вищого антикорупційного суду.
Порошенко схвалив передачу всіх підслідних справ Антикорупційному суду Фото: president.gov.ua

Йдеться про закон "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", який вносить правки до закону України "Про Вищий антикорупційний суд".

"Звертаюся до Вищої кваліфікаційної комісії суддів із проханням якнайшвидше провести конкурс (суддів ВАС - УП)", - написав Президент.

Також він закликав Міністерство закордонних справ – в максимально короткі терміни звернутися з проханням до міжнародних партнерів про делегування представників до Громадської ради міжнародних експертів.

Порошенко закликав "достойних правників" брати участь у конкурсі.

За його словами, тепер шлях до створення і функціонування ВАС повністю відкритий.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд схвалив прийняті Верховною Радою поправки до закону по створенню Антикорупційного суду.

Верховна Рада ухвалила закон № 7441 про зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону про Вищий антикорупційний суд. "За" законопроект із відповідною поправкою проголосували 254 народних депутата.

 

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02 08 2018 15:10
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