Порошенко схвалив передачу всіх підслідних справ Антикорупційному суду

Президент України Петро Порошенко підписав закон, який дозволяє забезпечити початок роботи та подальше функціонування Вищого антикорупційного суду.

Йдеться про закон "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", який вносить правки до закону України "Про Вищий антикорупційний суд".

"Звертаюся до Вищої кваліфікаційної комісії суддів із проханням якнайшвидше провести конкурс (суддів ВАС - УП)", - написав Президент.

Також він закликав Міністерство закордонних справ – в максимально короткі терміни звернутися з проханням до міжнародних партнерів про делегування представників до Громадської ради міжнародних експертів.

Порошенко закликав "достойних правників" брати участь у конкурсі.

За його словами, тепер шлях до створення і функціонування ВАС повністю відкритий.