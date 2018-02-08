Порошенко схвалив передачу всіх підслідних справ Антикорупційному суду
Йдеться про закон "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", який вносить правки до закону України "Про Вищий антикорупційний суд".
"Звертаюся до Вищої кваліфікаційної комісії суддів із проханням якнайшвидше провести конкурс (суддів ВАС - УП)", - написав Президент.
Також він закликав Міністерство закордонних справ – в максимально короткі терміни звернутися з проханням до міжнародних партнерів про делегування представників до Громадської ради міжнародних експертів.
Порошенко закликав "достойних правників" брати участь у конкурсі.
За його словами, тепер шлях до створення і функціонування ВАС повністю відкритий.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд схвалив прийняті Верховною Радою поправки до закону по створенню Антикорупційного суду.
Верховна Рада ухвалила закон № 7441 про зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону про Вищий антикорупційний суд. "За" законопроект із відповідною поправкою проголосували 254 народних депутата.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро
- "Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків24 липня 2014 року українська армія і добровольчі батальйони звільнили село Піски, на самій околиці Донецька. Взяли під контроль, вивісили український прапор. Але відтоді, ціле село, яке колись було одним із найзаможніших на Донеччині, стало суцільною позицією. На сьогодні в Пісках, напевно не залишилося нікого з місцевих мешканців. І жодної вцілілої будівлі