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Порошенко схвалив скасування конкурсного відбору голів місцевих адміністрацій

Голів місцевих державних адміністрацій призначатимуть по-новому
Президент Петро Порошенко підписав закон, який скасовує конкурсний відбір голів місцевих державних адміністрацій та керівників центральних органів виконавчої влади.
Порошенко схвалив скасування конкурсного відбору голів місцевих адміністрацій Фото: president.gov.ua

Згідно з документом, дія закону "Про державну службу" тепер не поширюється на голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників.

Керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів, і їх заступники призначаються і звільняються з посади урядом, -  свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту на сайті Верховної Ради.

Крім того, в закон "Про Кабінет Міністрів" внесена норма про те, що член уряду може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

Прем'єр-міністр зможе ініціювати відкриття дисциплінарного провадження щодо міністрів і їх заступників, керівників інших центральних органів виконавчої влади.

Також прем'єр зможе застосовувати до таких осіб дисциплінарні стягнення.

9 листопада Рада скасувала конкурсний відбір голів облдержадміністрацій. Фактично закон повертає президентові право одноосібного призначення голів місцевих державних адміністрацій. 

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13 11 2017 12:58
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