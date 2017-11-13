Порошенко схвалив скасування конкурсного відбору голів місцевих адміністрацій
Згідно з документом, дія закону "Про державну службу" тепер не поширюється на голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників.
Керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів, і їх заступники призначаються і звільняються з посади урядом, - свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту на сайті Верховної Ради.
Крім того, в закон "Про Кабінет Міністрів" внесена норма про те, що член уряду може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності.
Прем'єр-міністр зможе ініціювати відкриття дисциплінарного провадження щодо міністрів і їх заступників, керівників інших центральних органів виконавчої влади.
Також прем'єр зможе застосовувати до таких осіб дисциплінарні стягнення.
9 листопада Рада скасувала конкурсний відбір голів облдержадміністрацій. Фактично закон повертає президентові право одноосібного призначення голів місцевих державних адміністрацій.
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