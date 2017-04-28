Порошенко схвалив виділення ₴10млн гумдопомоги Молдові для ліквідації наслідків негоди
Про це йдеться в указі Президента №118 від 28 квітня.
"З метою сприяння в подоланні наслідків кризової ситуації, що склалася в Республіці Молдова через потужні снігопади, відповідно до статті 10 закону України "Про гуманітарну допомогу" постановляю: надати гуманітарну допомогу Республіці Молдова", - сказано в ньому.
Кабінету Міністрів доручено забезпечити надання гумдопомоги Молдові.
Як повідомлялося, уряд України на засіданні в середу виділив 10 млн гривень гуманітарної допомоги Молдові за рахунок коштів резервного державного фонду.
Сильний снігопад відбувся в Молдові 20 і 21 квітня. В результаті за добу на півночі і півдні країни випала місячна норма опадів, що завдало серйозної шкоди багатьом населеним пунктам і сільськогосподарським культурам.
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