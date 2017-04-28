Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Порошенко схвалив виділення ₴10млн гумдопомоги Молдові для ліквідації наслідків негоди

Гроші виділять з резервного фонду
Президент Петро Порошенко схвалив виділення 10 млн гривень гуманітарної допомоги Молдові для ліквідації наслідків складних погодних умов.
Порошенко схвалив виділення ₴10млн гумдопомоги Молдові для ліквідації наслідків негоди Фото:i.lb.ua

Про це йдеться в указі Президента №118 від 28 квітня.

"З метою сприяння в подоланні наслідків кризової ситуації, що склалася в Республіці Молдова через потужні снігопади, відповідно до статті 10 закону України "Про гуманітарну допомогу" постановляю: надати гуманітарну допомогу Республіці Молдова", - сказано в ньому.

Кабінету Міністрів доручено забезпечити надання гумдопомоги Молдові.

Як повідомлялося, уряд України на засіданні в середу виділив 10 млн гривень гуманітарної допомоги Молдові за рахунок коштів резервного державного фонду.

Сильний снігопад відбувся в Молдові 20 і 21 квітня. В результаті за добу на півночі і півдні країни випала місячна норма опадів, що завдало серйозної шкоди багатьом населеним пунктам і сільськогосподарським культурам.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 04 2017 22:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бурштинова весна та втрачене покоління

Бурштинова весна та втрачене покоління

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.