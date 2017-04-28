Порошенко схвалив виділення ₴10млн гумдопомоги Молдові для ліквідації наслідків негоди

Президент Петро Порошенко схвалив виділення 10 млн гривень гуманітарної допомоги Молдові для ліквідації наслідків складних погодних умов.

Про це йдеться в указі Президента №118 від 28 квітня.

"З метою сприяння в подоланні наслідків кризової ситуації, що склалася в Республіці Молдова через потужні снігопади, відповідно до статті 10 закону України "Про гуманітарну допомогу" постановляю: надати гуманітарну допомогу Республіці Молдова", - сказано в ньому.

Кабінету Міністрів доручено забезпечити надання гумдопомоги Молдові.

Як повідомлялося, уряд України на засіданні в середу виділив 10 млн гривень гуманітарної допомоги Молдові за рахунок коштів резервного державного фонду.

Сильний снігопад відбувся в Молдові 20 і 21 квітня. В результаті за добу на півночі і півдні країни випала місячна норма опадів, що завдало серйозної шкоди багатьом населеним пунктам і сільськогосподарським культурам.