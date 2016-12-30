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Порошенко схвалив заборону ввезення антиукраїнських книг з Росії

Раніше документ підтримали 237 народних обранця
Президент України Петро Порошенко підписав закон №5114, згідно з яким вводиться дозвільна процедура для ввезення в Україну книг, надрукованих в Російській Федерації (РФ), а також ввезених з території Росії і тимчасово окупованих територій України.
Порошенко схвалив заборону ввезення антиукраїнських книг з Росії Фото:i.lb.ua

Закон був внесений до Верховної Ради урядом. Документ був прийнятий 8 грудня 237 голосами народних депутатів, - свідчить інформація на сайті парламенту.

Ухваленим законом встановлюється, що видавнича продукція, яка має походження (виготовлена) та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, може бути ввезена на митну територію України та поширена на її території за наявності відповідного дозволу, крім видавничої продукції, що ввозиться громадянами в ручній поклажі або супроводжуваному багажі загальною кількістю не більш ніж 10 примірників. Дозволи видаватиме центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері. Цей самий орган вестиме реєстр видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження в Україні, забезпечуватиме його розміщення на своєму офіційному веб-сайті та єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Згідно із законодавчим актом, аналіз та оцінку видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України, здійснює експертна рада вищезазначеного уповноваженого органу, яка формується з представників органів державної влади, галузевих асоціацій, спілок, громадського експертного середовища, видавців, провідних діячів культури, мистецтва, науки і освіти, соціальних психологів, медіаекспертів та інших фахівців інформаційної сфери.

Як наголошується в документі, розповсюдження на території України видавничої продукції, яка походить (виготовлена) та/або ввозиться з території РФ, тимчасово окупованої території України, без наявності відповідного дозволу тягне за собою застосування до розповсюджувачів такої продукції адміністративно-господарських санкцій у формі накладання адміністративно-господарського штрафу у розмірі 10 мінімальних зарплат за кожний випадок такого поширення, вчиненого вперше, та в розмірі 50 мінімальних зарплат - за кожний наступний випадок такого розповсюдження.

Коментуючи законопроект, віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко зазначив, що цей нормативно-правовий акт посприяє розвитку українського ринку книжкової продукції та захистить від антиукраїнської пропаганди з РФ. Посадовець наголосив, що закон носить тимчасовий характер: його може бути скасовано в разі припинення агресії Росії щодо України, деокупації територій останньої та налагодження відносин між двома країнами. Також Кириленко повідомив, що процедура видачі дозволів здійснюватиметься швидко та без зволікань.

Нагадаємо, що уряд ухвалив цей законопроект 8 вересня.

Згідно з офіційною статистикою, ввезення книг з Росії в Україну скоротилося в рази.

Відзначимо, віце-прем'єр-міністр України з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко повідомив, що згідно з даними опитування, 70% книжок, які поширюються в Україні, походять з Російської Федерації.

Додамо, Кириленко - прихильник прийняття законопроекту про ліцензування книг з Росії. На його думку, забороняти всі російські книги неправильно, але ліцензуванням можна домогтися припинення ввезення в Україну антиукраїнських видань. Відповідний проект закону наразі не розглядався Верховною Радою.
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