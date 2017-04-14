Порошенко скасував обов'язкове використання печаток на документах
Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту (№4194) на сайті Верховної Ради.
Відповідно до закону, в Господарському кодексі прописується, що печатка не може бути обов'язковим реквізитом документа, який подають від імені суб'єкта господарювання органу державної влади.
Державним органам забороняють вимагати наявність печатки на документах.
Передбачається, що наявність або відсутність печатки не створює жодних юридичних наслідків. Крім того, вводиться адміністративна відповідальність за вимагання проставлення печатки на документі. Така дія передбачає штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 гривень).
Закон набуде чинності через три місяці після опублікування.
Як відомо, у квітні 2014 року Рада скасувала обов'язкове застосування печаток у бізнесі. До цього вважалося, що отримання контролю над печаткою було рівнозначне отриманню контролю над компанією.
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