Порошенко сказав, коли підпише припинення "дружби" з Росією і статус для воїнів ОУН-УПА

Президент Петро Порошенко у понеділок підпише прийнятий Верховною Радою закон про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією.

Про це він повідомив під час участі в урочистому зібранні з нагоди 150-річчя заснування товариства "Просвіта" в ході робочої поїздки до Львівської області в суботу, повідомляє прес-служба президента.

"Звичайно, є певний символізм в припиненні, нарешті, дії Договору про так звану дружбу з Росією. Відповідний закон я вніс до Верховної Ради, він позавчора був проголосований і в понеділок мною буде підписаний. Це історична подія. Рівно як і вихід із СНД", - підкреслив Порошенко.

Він також запевнив, що підпише закон, згідно з яким воїнам ОУН і УПА присвоєно статус учасників бойових дій, щойно він надійде з парламенту.

"Кілька років тому, за моєї ініціативи, нарешті, на державному рівні ми визнали армію УНР та УПА учасниками національно-визвольних змагань. А буквально позавчора Верховна Рада ухвалила законопроект, згідно з яким борцям за незалежність України у XX столітті присвоєно офіційний, державний статус учасників бойових дій – на рівні з тими героями, які нині боронять країну від російської агресії", - також зазначив президент, додавши, що ще чотири роки тому складно було уявити собі, що це може бути зроблено так швидко.

"Тож ви розумієте, що за мною діло не стане, і я цей закон підпишу, щойно він надійде до мене з парламенту. Негайно", - запевнив Порошенко.

Нагадаємо, що 6 грудня Верховна Рада ухвалила проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією з 1 квітня 2019 року.

У цей де день Верховна Рада надала статус учасника бойових дій військовим кількох армій, які "боролися за незалежність у 20 столітті".