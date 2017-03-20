Порошенко скликає лідерів фракцій через ситуацію з МВФ
Відповідну інформацію журналістам повідомив нардеп БПП Ігор Кононенко, інформує "Українська правда".
Окрім того, джерела УП в оточенні Президента інформують, що Порошенко планує обговорити з нардепами ситуацію, яка виникла навколо траншу МВФ.
"Я думаю Президент все скаже про тих, хто почав блокаду", - зазначив один зі співрозмовників.
Як відомо, Рада директорів МВФ перенесла запланований на понеділок розгляд питання про завершення третього перегляду програми розширеного фінансування для України.
"Перенесення термінів проведення засідання викликане виключно потребою в уточненні розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду, та захоплення українських підприємств на непідконтрольних територіях, а також у зв’язку з визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях", - пояснили в українському Мінфіні.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко звинуватив партію "Самопоміч" у відтермінуванні четвертого траншу Міжнародного валютного фонду
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