Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Порошенко скликає лідерів фракцій через ситуацію з МВФ

Президент готується сказати все про тих, хто почав блокаду
Президент України Петро Порошенко у понеділок, 20 березня, збирає на вечірню зустріч лідерів парламентських фракцій і груп.
Порошенко скликає лідерів фракцій через ситуацію з МВФ Фото:i.lb.ua

Відповідну інформацію журналістам повідомив нардеп БПП Ігор Кононенко, інформує "Українська правда".

Окрім того, джерела УП в оточенні Президента інформують, що Порошенко планує обговорити з нардепами ситуацію, яка виникла навколо траншу МВФ.

"Я думаю Президент все скаже про тих, хто почав блокаду", - зазначив один зі співрозмовників.

Як відомо, Рада директорів МВФ перенесла запланований на понеділок розгляд питання про завершення третього перегляду програми розширеного фінансування для України.

"Перенесення термінів проведення засідання викликане виключно потребою в уточненні розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду, та захоплення українських підприємств на непідконтрольних територіях, а також у зв’язку з визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях", - пояснили в українському Мінфіні.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко звинуватив партію "Самопоміч" у відтермінуванні четвертого траншу Міжнародного валютного фонду

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 03 2017 19:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.