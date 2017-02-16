Порошенко скликає РНБО через блокаду на Донбасі

Президент каже, що будуть прийняті додаткові рішення про диверсифікації джерел постачання енергетичного вугілля.

Президент України Петро Порошенко скликає Раду нацбезпеки і оборони через блокування Донбасу і надзвичайний стан в енергетиці.

"Сьогодні на засіданні РНБО буде розглянуте питання про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України", - заявив Президент під час церемонії започаткування Меморіалу Героїв Небесної Сотні, повідомляє Еспресо.TV.

Він заявив, що будуть прийняті додаткові рішення про диверсифікації джерел постачання енергетичного вугілля.

"Не забуваючи при цьому, що те вугілля, яке видобувають на окупованих територіях, воно теж є наше, українське", - заявив Порошенко.

Він додав, що знайде ефективні шляхи розблокування Донбасу.

Нагадаємо, що в Європейському Союзі закликали припинити блокаду залізничного сполучення на Донбасі, яка може призвести до енергетичної кризи в Україні, яка вплине на людей по обидві сторони лінії розмежування.