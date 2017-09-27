Порошенко скликав військовий кабінет через вибухи в Калинівці

Президент заслухає голів усіх силових органів після їхнього повернення з Вінниці

Президент Петро Порошенко скликав військовий кабінет через вибухи на складі боєприпасів у Калинівці.

"Прийняв рішення скликати військовий кабінет за участю прем'єр-міністра, секретаря РНБО, міністра оборони, начальника Генштабу, голови СБУ, а також керівництва Нацполіції, Нацгвардії і Служби надзвичайних ситуацій відразу після їхнього повернення з Вінниці", - повідомив Петро Порошенко у Facebook.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Територія загоряння на складах боєприпасів в районі Калинівки Вінницької області становить близько 10% від загальної площі арсеналу.