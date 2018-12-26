Порошенко сподівається, що Рада в лютому ухвалить зміни до Конституції в частині інтеграції до ЄС та НАТО
"Сьогодні нового звучання набуло прагнення України до зближення з Північноатлантичним альянсом. І лише "заякоривши" Україну в "натівській бухті", ми раз і назавжди відіб’ємо бажання Кремля провокувати ескалацію на українському напрямку. А на рівні українського законодавства ми зробимо це, я сподіваюся, відразу при відкритті наступної сесії Верховної Ради України", - сказав Порошенко на засіданні РНБО у середу.
Він наголосив, що вже в лютому буде просити Верховну Раду "остаточно проголосувати зміни до Конституції, які проголошують обов’язковим наш курс на вступ до Європейського союзу і НАТО".
Нагадаємо, у вересні Президент Петро Порошенко запропонував закріпити незворотність курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію у преамбулі Основного закону.
У НАТО прокоментували намір Києва.
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