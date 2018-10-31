БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСтворити дружнє бізнес-середовище в Україні можна лише на основі партнерства бізнесу та влади.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко: Створити дружнє бізнес-середовище можна лише на основі партнерства бізнесу та влади
Раніше Порошенко заявляв про те, що Україна потребує більш широкого співробітництва з інвесторами
Фото: president.gov.ua
Про це сказав Президент Петро Порошенко під час зустрічі з представниками українського бізнесу, інформує телеканал "112 Україна".
"Наш орієнтир – створення в Україні бізнес-середовища, яке є справді дружнім для бізнесу. Яке мотивуватиме до розкриття підприємницького потенціалу, інвестування, стратегічно орієнтованого розвитку. І зробити це ми зможемо лише на основі партнерства бізнесу та влади", - сказав Порошенко.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що Україна піднялася ще на пять позицій у рейтингу Doing Business та посіла 71 місце.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
31 10 2018 17:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Переродження пластику в прикраси: Засновниця re-beau про вторсировину у моді та кругову економіку"Ми доносимо до людей просту ідею: вторинна сировина цінна, не викидайте сміття – це гроші, сортуйте!"
- Друк на 3D принтері: Як ветеран АТО запроваджує в Україні спеціальність майбутнього"Це спеціальність майбутнього. Колись люди не купуватимуть товари в магазинах, а роздруковуватимуть файли на 3D принтерах. Вже є фабрики, які приймають такі замовлення – надсилаєш їм файл, а вони тобі друкують товар"