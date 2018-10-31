Порошенко: Створити дружнє бізнес-середовище можна лише на основі партнерства бізнесу та влади

Раніше Порошенко заявляв про те, що Україна потребує більш широкого співробітництва з інвесторами

Створити дружнє бізнес-середовище в Україні можна лише на основі партнерства бізнесу та влади.

Про це сказав Президент Петро Порошенко під час зустрічі з представниками українського бізнесу, інформує телеканал "112 Україна".

"Наш орієнтир – створення в Україні бізнес-середовища, яке є справді дружнім для бізнесу. Яке мотивуватиме до розкриття підприємницького потенціалу, інвестування, стратегічно орієнтованого розвитку. І зробити це ми зможемо лише на основі партнерства бізнесу та влади", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що Україна піднялася ще на пять позицій у рейтингу Doing Business та посіла 71 місце.