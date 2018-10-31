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Порошенко: Створити дружнє бізнес-середовище можна лише на основі партнерства бізнесу та влади

Раніше Порошенко заявляв про те, що Україна потребує більш широкого співробітництва з інвесторами
Створити дружнє бізнес-середовище в Україні можна лише на основі партнерства бізнесу та влади.
Порошенко: Створити дружнє бізнес-середовище можна лише на основі партнерства бізнесу та влади Фото: president.gov.ua

Про це сказав Президент Петро Порошенко під час зустрічі з представниками українського бізнесу, інформує телеканал "112 Україна".

"Наш орієнтир – створення в Україні бізнес-середовища, яке є справді дружнім для бізнесу. Яке мотивуватиме до розкриття підприємницького потенціалу, інвестування, стратегічно орієнтованого розвитку. І зробити це ми зможемо лише на основі партнерства бізнесу та влади", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що Україна піднялася ще на пять позицій у рейтингу Doing Business та посіла 71 місце.

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31 10 2018 17:37
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