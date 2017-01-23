Порошенко створив нову військово-повітряну зону над Донбасом
Нова зона проходить "по зовнішній межі прибережних вод Азовського моря шириною 12 морських миль, відлічуваних від лінії найбільшого відпливу як на материку, так і на островах, що належать Україні, до найближчої точки державного кордону України з Російською Федерацією на суші, далі по лінії державного кордону України з Російською Федерацією", повідомляє сайт голови держави.
У документі зазначено, що за повітряний простір над окупованими районами Донецької та Луганської областей в межах новоствореної військової зони відповідає командування "Схід".
Відзначимо, що до цього в указі президента позначалися лише три військово-повітряні зоні - "Південь", "Центр" та "Захід" – та окремий військово-повітряний район.
Межами зон є умовні вертикальні поверхні, що проходять по лінії державного кордону навколо та по прямих лініях всередині країни.
Нагадаємо, що на початку 2016 року Президент України Петро Порошенко своїм указом затвердив новий військово-адміністративний поділ території України. Глава держави увів у дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 27 січня 2016 року.
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