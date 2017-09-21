Порошенко та Ердоган обговорили стратегічне партнерство
Реджеп Таїп Ердоган підтвердив незмінну підтримку Турецькою Республікою суверенітету та територіальної цілісності України у її міжнародно-визнаних кордонах, інформує прес-служба Порошенка.
Глави двох держав обговорили підготовку до шостого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною, яке має відбутися у Києві.
Петро Порошенко та Реджеп Таїп Ердоган висловили задоволення у зв’язку із суттєвими зрушеннями на окремих стратегічних напрямках взаємодії і заявили про налаштованість докладати подальших зусиль задля поглиблення стратегічного партнерства між двома країнами у практичній площині.
Сторони також обговорили актуальні питання багатостороннього порядку денного.
Президент України засудив переслідування Росією керівників Меджлісу кримськотатарського народу, зокрема Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова.
Нагадаємо, що в рамках перебування з робочим візитом у США Петро Порошенко провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном.
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