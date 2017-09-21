Порошенко та Ердоган обговорили стратегічне партнерство

Президенти заявили про налаштованість докладати подальших зусиль задля поглиблення стратегічного партнерства між двома країнами

Президент України Петро Порошенко провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у рамках участі у роботі 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Реджеп Таїп Ердоган підтвердив незмінну підтримку Турецькою Республікою суверенітету та територіальної цілісності України у її міжнародно-визнаних кордонах, інформує прес-служба Порошенка.

Глави двох держав обговорили підготовку до шостого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною, яке має відбутися у Києві.

Петро Порошенко та Реджеп Таїп Ердоган висловили задоволення у зв’язку із суттєвими зрушеннями на окремих стратегічних напрямках взаємодії і заявили про налаштованість докладати подальших зусиль задля поглиблення стратегічного партнерства між двома країнами у практичній площині.

Сторони також обговорили актуальні питання багатостороннього порядку денного.

Президент України засудив переслідування Росією керівників Меджлісу кримськотатарського народу, зокрема Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова.

Нагадаємо, що в рамках перебування з робочим візитом у США Петро Порошенко провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном.