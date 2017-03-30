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Порошенко та глава Кіпру обговорили протидію російській агресії на Донбасі

Президенти виступили за збереження санкцій проти Росії
У рамках участі в розширеному саміті Європейської народної партії на Мальті Президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Республіки Кіпр Нікосом Анастасіадісом.
Порошенко та глава Кіпру обговорили протидію російській агресії на Донбасі Петро Порошенко

Під час зустрічі президенти окрему увагу приділили протидії російській агресії на Донбасі.

"Сторони обговорили питання збереження чинного режиму санкцій ЄС проти Російської Федерації як ефективного інструменту забезпечення повної імплементації Мінських домовленостей і відновлення територіальної цілісності і суверенітету України", - повідомляє прес-служба голови Української держави.

Згідно з повідомленням, Нікос Анастасіадіс підтвердив незмінність позиції щодо режиму санкції ЄС проти Росії.


Фото: president.gov.ua

Сторони обговорили також актуальні питання двосторонньої взаємодії та співробітництво в рамках міжнародних організацій.

Нікос Анастасіадіс запросив Петра Порошенка відвідати Кіпр.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко провів зустріч з колишнім прем'єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном, під час якої обговорив питання протидії російській агресії на Донбасі.

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