Порошенко та Гройсман прокоментували відкриття Керчинського моста
"Незаконне будівництво Керченського моста є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля. Особливо цинічним є той факт, що його відкриття відбувається напередодні чергової річниці депортації кримськотатарського народу сталінським режимом", - пише у Facebook Президент.
"Однак, попри марні спроби Москви легітимізувати тимчасову окупацію Кримського півострова, послідовні рішення цілої низки міжнародних судових інстанцій підтверджують – тягар вчиненого міжнародного злочину для Росії лише зростатиме. Україна і надалі послідовно захищатиме свої позиції", - зазначив Порошенко.
"Дуже прикро, що російська влада намагається втягнути у свої інфраструктурні авантюри і окремих представників європейського бізнесу, прагнучи тим самим відкупитися від міжнародно-правової відповідальності. Упевнений, агресору це не вдасться, він нестиме відповідальність сповна. А міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим", - підсумував Порошенко.
"Російська окупаційна влада продовжує діяти поза межами міжнародного права та здорового глузду. Вони відкривають Керченський міст: об’єкт, який побудований на нашій, суверенній території - без будь-яких погоджень, з прямою загрозою нашим безпековим, економічним та екологічним інтересам", - сказав Гройсман у коментарі "France-Presse, AFP".
"Кремль діє так, ніби безкарність і вседозволеність триватимуть вічно. НІ! Настане час, і за все доведеться відповісти – в тому числі за цей міст. Зараз ми готуємо відповідь: ми навчилися захищати свої інтереси, в тому числі в міжнародних судах. Будемо вживати всі заходів і доб’ємося справедливості і верховенства закону", - зауважив прем'єр.
Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін відкрив автомобільну частину мосту через Керченську протоку, що з'єднує Крим і Краснодарський край.
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