Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко та Волкер закликали Росію погодитись на розміщення миротворців ООН

Порошенко провів переговори з Волкером
Президент Петро Порошенко провів зустріч зі спецпредставником США по Україні Куртом Волкером.
Порошенко та Волкер закликали Росію погодитись на розміщення миротворців ООН Фото: Адміністрація президента

Співрозмовники висловили занепокоєння через відсутність прогресу у виконанні Росією безпекових положень Мінських угод. 

"Москва має нарешті продемонструвати політичну волю до мирного врегулювання та погодитись на розміщення миротворчої місії ООН на окупованому Донбасі, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону", - повідомляється на сайті президента.

Петро Порошенко та Курт Волкер також відзначили ухвалення закону про реінтеграцію як "елемент спільної стратегії з відновлення суверенітету і територіальної цілісності України".

Нагадаємо, 23 січня спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер прибув до Києва. В Україні він планує провести низку зустрічей.

Через два дні у розкладі Волкера переговори з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 01 2018 08:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.