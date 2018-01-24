Порошенко та Волкер закликали Росію погодитись на розміщення миротворців ООН

Президент Петро Порошенко провів зустріч зі спецпредставником США по Україні Куртом Волкером.

Співрозмовники висловили занепокоєння через відсутність прогресу у виконанні Росією безпекових положень Мінських угод.

"Москва має нарешті продемонструвати політичну волю до мирного врегулювання та погодитись на розміщення миротворчої місії ООН на окупованому Донбасі, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону", - повідомляється на сайті президента.

Петро Порошенко та Курт Волкер також відзначили ухвалення закону про реінтеграцію як "елемент спільної стратегії з відновлення суверенітету і територіальної цілісності України".

Нагадаємо, 23 січня спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер прибув до Києва. В Україні він планує провести низку зустрічей.