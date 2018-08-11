CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко та президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер на зустрічі у Фінляндії обговорили питання прискорення процедур надання макрофінансової допомоги Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко та Юнкер поговорили, як прискорити процедури надання макрофіну Україні
Зустріч відбулася в рамках саміту Європейської народної партії
Петро Порошенко та Жан-Клод Юнкер. Фото: president.gov.ua
"Співрозмовники скоординували позиції щодо прискорення процедур, пов'язаних із наданням макрофінансової допомоги Україні", - повідомляє прес-служба глави Української держави за підсумками зустрічі.
Як зазначається, Юнкер висловив підтримку Україні на шляху успішних перетворень.
Зустріч відбулася в рамках саміту Європейської народної партії.
Нагадаємо, що Україна 14 вересня підписала з представниками Євросоюзу документ про надання чергового траншу на суму в один мільярд євро.
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08 11 2018 13:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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