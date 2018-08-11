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Порошенко та Юнкер поговорили, як прискорити процедури надання макрофіну Україні

Зустріч відбулася в рамках саміту Європейської народної партії
Президент України Петро Порошенко та президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер на зустрічі у Фінляндії обговорили питання прискорення процедур надання макрофінансової допомоги Україні.
Порошенко та Юнкер поговорили, як прискорити процедури надання макрофіну Україні Петро Порошенко та Жан-Клод Юнкер. Фото: president.gov.ua

"Співрозмовники скоординували позиції щодо прискорення процедур, пов'язаних із наданням макрофінансової допомоги Україні", - повідомляє прес-служба глави Української держави за підсумками зустрічі.

Як зазначається, Юнкер висловив підтримку Україні на шляху успішних перетворень.

Зустріч відбулася в рамках саміту Європейської народної партії.

Нагадаємо, що Україна 14 вересня підписала з представниками Євросоюзу документ про надання чергового траншу на суму в один мільярд євро.

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08 11 2018 13:38
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