Порошенко телефоном закликав Путіна звільнити українських політв'язнів
"Глава Української держави закликав звільнити українських заручників, які утримуються в російських тюрмах та на окупованих нею територіях. Він також наголосив на важливості допуску Уповноваженого з прав людини Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув’язнених українців", - йдеться у повідомленні прес-служби Адміністрації президента.
Петро Порошенко підкреслив необхідність виконання Росією безпекової частини Мінських домовленостей. Було також наголошено на важливості активізації роботи в Нормандському форматі з метою узгодження концепції розгортання на окупованій частині Донбасу міжнародної миротворчої місії ООН як важливого інструменту виконання Мінська.
Раніше повідомляли, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.
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