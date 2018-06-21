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Порошенко телефоном закликав Путіна звільнити українських політв'язнів

Глава Української держави закликав звільнити українських заручників
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
Порошенко телефоном закликав Путіна звільнити українських політв Фото: president.gov.ua

"Глава Української держави закликав звільнити українських заручників, які утримуються в російських тюрмах та на окупованих нею територіях. Він також наголосив на важливості допуску Уповноваженого з прав людини Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув’язнених українців", - йдеться у повідомленні прес-служби Адміністрації президента.

Петро Порошенко підкреслив необхідність виконання Росією безпекової частини Мінських домовленостей. Було також наголошено на важливості активізації роботи в Нормандському форматі з метою узгодження концепції розгортання на окупованій частині Донбасу міжнародної миротворчої місії ООН як важливого інструменту виконання Мінська.

Раніше повідомляли, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.

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21 06 2018 14:25
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