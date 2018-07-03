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Порошенко: Ціни на електроенергію для населення не повинні підвищуватися

Глава держави відзначив, що в Україні не створено ринок електроенергії
Президент Петро Порошенко вважає, що ціни на електроенергію для населення не повинні підвищуватися.
Порошенко: Ціни на електроенергію для населення не повинні підвищуватися Фото: gettyimages.com

"Український народ, українські люди не повинні платити за ці забаганки, й ціни для населення не повинні підвищуватися... Я сумніваюся, що у квітні - принаймні мені про це нічого невідомо - цю систему (впровадження стимулювального регулювання, RAB-тариф - ред) буде впроваджено. Думаю, що це потребує додаткових кроків з боку регулятора, уряду й, можливо, парламенту", - сказав Президент в інтерв'ю українським телеканалам у середу ввечері, відповідаючи на запитання, про можливе підвищення тарифів на електроенергію з 1 квітня.

Він зазначив, що сьогодні в Україні не створено ринок електроенергії.

"Так, треба впроваджувати європейські норми. Так, треба виконувати ті зобов'язання, які ми брали в Угоді про асоціацію, під якою стоять підписи тих, хто має безпосередній стосунок до Угоди про асоціацію. Це зобов'язання парламенту і уряду, не Президента", - додав він.

Як відомо, RAB-регулювання - це широко застосовувана в європейських країнах система довгострокового тарифоутворення, основною метою якої є залучення інвестицій у розвиток і модернізацію електромереж, тоді як на сьогодні тарифи для компаній електроенергетичного сектора розраховуються за принципом "витрати плюс".

Нагадаємо, що НКРЕКП збільшить тарифи компаній у сфері постачання та розподілу електроенергії з 1 квітня.

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07 03 2018 20:33
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