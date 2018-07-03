Порошенко: Ціни на електроенергію для населення не повинні підвищуватися

Президент Петро Порошенко вважає, що ціни на електроенергію для населення не повинні підвищуватися.

"Український народ, українські люди не повинні платити за ці забаганки, й ціни для населення не повинні підвищуватися... Я сумніваюся, що у квітні - принаймні мені про це нічого невідомо - цю систему (впровадження стимулювального регулювання, RAB-тариф - ред) буде впроваджено. Думаю, що це потребує додаткових кроків з боку регулятора, уряду й, можливо, парламенту", - сказав Президент в інтерв'ю українським телеканалам у середу ввечері, відповідаючи на запитання, про можливе підвищення тарифів на електроенергію з 1 квітня.

Він зазначив, що сьогодні в Україні не створено ринок електроенергії.

"Так, треба впроваджувати європейські норми. Так, треба виконувати ті зобов'язання, які ми брали в Угоді про асоціацію, під якою стоять підписи тих, хто має безпосередній стосунок до Угоди про асоціацію. Це зобов'язання парламенту і уряду, не Президента", - додав він.

Як відомо, RAB-регулювання - це широко застосовувана в європейських країнах система довгострокового тарифоутворення, основною метою якої є залучення інвестицій у розвиток і модернізацію електромереж, тоді як на сьогодні тарифи для компаній електроенергетичного сектора розраховуються за принципом "витрати плюс".

Нагадаємо, що НКРЕКП збільшить тарифи компаній у сфері постачання та розподілу електроенергії з 1 квітня.