Порошенко у будівлі Ради ЄС пояснив, що Росія вже ізольована

Порошенко повідомив, що говоритиме про напад Росії на українській військові кораблі у Чорному морі

Президент Петро Порошенко, який прибув до Брюсселя для переговорів з європейськими лідерами напередодні саміту ЄС, заявив, що порушуватиме на зустрічах питання російської агресії і висловив впевненість, що Росія вже ізольована.

Про це він заявив у короткому коментарі журналістам перед початком зустрічі із президентом Європейської ради Дональдом Туском, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи свої наміри в рамках переговорів у Брюсселі, Порошенко повідомив, що говоритиме про напад Росії на українській військові кораблі у Чорному морі.

"Це чіткий акт агресії Російської федерації проти незалежної та суверенної України і реакція всього світу вже абсолютно чітка: Росія повністю перебуває в ізоляції", - заявив він.

Нагадаємо, що Європейський парламент 12 грудня схвалив резолюцію, яка закликає до посилення санкцій ЄС проти Росії, якщо українські військовослужбовці, захоплені 25 листопада в Чорному морі, не будуть звільнені.