Порошенко у будівлі Ради ЄС пояснив, що Росія вже ізольована
Про це він заявив у короткому коментарі журналістам перед початком зустрічі із президентом Європейської ради Дональдом Туском, повідомляє "Європейська правда".
Коментуючи свої наміри в рамках переговорів у Брюсселі, Порошенко повідомив, що говоритиме про напад Росії на українській військові кораблі у Чорному морі.
"Це чіткий акт агресії Російської федерації проти незалежної та суверенної України і реакція всього світу вже абсолютно чітка: Росія повністю перебуває в ізоляції", - заявив він.
Нагадаємо, що Європейський парламент 12 грудня схвалив резолюцію, яка закликає до посилення санкцій ЄС проти Росії, якщо українські військовослужбовці, захоплені 25 листопада в Чорному морі, не будуть звільнені.
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