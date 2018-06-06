У часи агресії від журналістів залежить наближення перемоги, - Порошенко

6 червня в Україні відзначається День журналіста

У часи, коли Україна протистоїть інформаційній та військовій агресії Росії, від роботи журналістів в значній мірі залежить наближення перемоги.

На цьому наголосив Президент Петро Порошенко, вітаючи журналістів України з професійним святом.

"Сьогодні, у часи протистояння українського народу інформаційній та військовій агресії РФ, від професійності та патріотичності українських журналістів в значній мірі залежить наближення нашої перемоги. Вдячний кожному, хто доносить суспільству слово правди", - зазначив Порошенко, інформує Укрінформ.

Він побажав журналістам "невтомної енергії, незламності духу, миру та процвітання".

Як відомо, 6 червня в Україні відзначається День журналіста.

Нагадаємо, у першому кварталі 2018 року в Україні двічі зросла кількість нападів на журналістів.