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У часи агресії від журналістів залежить наближення перемоги, - Порошенко

6 червня в Україні відзначається День журналіста
У часи, коли Україна протистоїть інформаційній та військовій агресії Росії, від роботи журналістів в значній мірі залежить наближення перемоги.
У часи агресії від журналістів залежить наближення перемоги, - Порошенко Фото: zn.ua

На цьому наголосив Президент Петро Порошенко, вітаючи журналістів України з професійним святом.

"Сьогодні, у часи протистояння українського народу інформаційній та військовій агресії РФ, від професійності та патріотичності українських журналістів в значній мірі залежить наближення нашої перемоги. Вдячний кожному, хто доносить суспільству слово правди", - зазначив Порошенко, інформує Укрінформ

Він побажав журналістам "невтомної енергії, незламності духу, миру та процвітання".

Як відомо, 6 червня в Україні відзначається День журналіста.

Нагадаємо, у першому кварталі 2018 року в Україні двічі зросла кількість нападів на журналістів.

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06 06 2018 09:20
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