CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ часи, коли Україна протистоїть інформаційній та військовій агресії Росії, від роботи журналістів в значній мірі залежить наближення перемоги.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У часи агресії від журналістів залежить наближення перемоги, - Порошенко
6 червня в Україні відзначається День журналіста
Фото: zn.ua
На цьому наголосив Президент Петро Порошенко, вітаючи журналістів України з професійним святом.
"Сьогодні, у часи протистояння українського народу інформаційній та військовій агресії РФ, від професійності та патріотичності українських журналістів в значній мірі залежить наближення нашої перемоги. Вдячний кожному, хто доносить суспільству слово правди", - зазначив Порошенко, інформує Укрінформ.
Він побажав журналістам "невтомної енергії, незламності духу, миру та процвітання".
Як відомо, 6 червня в Україні відзначається День журналіста.
Нагадаємо, у першому кварталі 2018 року в Україні двічі зросла кількість нападів на журналістів.
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06 06 2018 09:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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