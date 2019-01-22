Порошенко у Давосі зустрінеться з главою МВФ

Президент України Петро Порошенко та міністр фінансів Оксана Маркарова у середу, 23 січня, зустрінуться з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

"Що ми маємо розказати і почути (на форумі - ред.)? По-перше, що вже враховуємо глобальні ризики в плануванні та прогнозуванні свого розвитку, по-друге, що успішно розвиваємо економіку і наш ВВП зростає вже 11 кварталів поспіль, по-третє, що це свідчить про привабливість України як інестиційного та бізнес-партнера. Про це, зокрема, Президент України Петро Порошенко та Оксана Маркарова завтра говоритимуть з директоркою-розпорядницею МВФ Крістін Лагард та на другому засіданні Інвестиційної ради", - повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Україна і МВФ домовилися про нову кредитну програму stand-by на $3,9 млрд. Вона замінить програму розширеного фінансування (EFF), затверджену в березні 2015 року. Передумовами для укладення програми були підвищення цін на газ для населення і прийняття бюджету на 2019 рік.

Кабінет Міністрів підвищив тариф на газ з 1 листопада, а 23 листопада Верховна Рада прийняла держбюджет.

18 грудня МВФ схвалив виділення Україні $3,9 млрд в рамках нової кредитної програми. Перший транш складе $1,4 млрд.