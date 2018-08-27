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Порошенко у вересні планує відвідати Генасамблею ООН

Передбачено виступ президента України на Генасамблеї, низка двосторонніх зустрічей, зокрема з інвесторами, бізнесом і діаспорою
Посол України в США Валерій Чалий повідомив, що президент України Петро Порошенко планує у вересні відвідати Нью-Йорк і взяти участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН, а двостороння зустріч глави Української держави з президентом США Дональдом Трампом поки що не планується.
Порошенко у вересні планує відвідати Генасамблею ООН Фото: president.gov.ua

"Плани такі є стосовно участі, очевидно, президента... я сподіваюся, що цього року в нас такий буде візит", – сказав Чалий під час прес-клубу XIII наради керівників закордонних дипломатичних установ України в понеділок у Києві, пише "Інтерфакс-Україна".

Дипломат додав, що передбачено виступ Порошенка на Генасамблеї ООН, низку двосторонніх зустрічей, зокрема з інвесторами, бізнесом і діаспорою.

При цьому, відповідаючи на запитання про можливість двосторонньої зустрічі президентів США й України Чалий сказав:

"Поки що така зустріч не планується, але так чи інакше звіряння годинників має бути... думаю, повноцінної годинної зустрічі не буде".

Він уточнив, що українське дипломатичне представництво готує зустріч глав Держдепу США та МЗС України.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко доручив дипломатам підготувати нову резолюцію щодо анексованого Росією Криму до наступної сесії Генасамблеї ООН.

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27 08 2018 14:55
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