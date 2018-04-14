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Порошенко: Удар коаліції по режиму Асада вимушений, але виправданий крок

Справедлива відповідь на вчинення злочину проти людяності
Президент України Петро Порошенко висловився щодо ударів по військових об'єктах, причетних до хімічної зброї в Сирії, які здійснили сьогодні США, Великобританія і Франція.
Порошенко: Удар коаліції по режиму Асада вимушений, але виправданий крок Фото: president.gov.ua

"Розглядаємо точковий удар міжнародної коаліції проти об'єктів військової хімічної інфраструктури режиму Асада як вимушений, але виправданий крок", - написав Порошенко.

Глава держави вважає це справедливою відповіддю "на факт скоєння жорстокого злочину проти людяності" - хімічної атаки в Думі 7 квітня, що забрала життя десятків невинних людей.

"Україна закликає залучити всі можливі механізми та інструменти ООН, зокрема Ради Безпеки, для попередження схожих злочинів диктаторських режимів у майбутньому", - зазначив президент.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень. За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado. Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale.

Із підтримкою дій США та союзників вже виступили в НАТО, ЄС, Чехія, Туреччина, а також Україна.

Водночас Дамаск назвав удари грубим порушенням міжнародного права. Із рішучим засудженням виступила також Білорусь. У свою чергу Росія заявила, що скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН.

 

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14 04 2018 17:14
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