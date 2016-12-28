Порошенко ухвалив створення Експортно-кредитного агентства

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про забезпечення масштабної експортної експансії українських виробників шляхом страхування, гарантування і здешевлення кредитування експорту" (проект №2142а), який передбачає створення в Україні Експортно-кредитного агентства (ЕКА).

Документ з підписом президента надійшов до парламенту в середу, інформує сторінка законопроекту на сайті Ради.

Законопроект визначає засади державної підтримки експортної діяльності шляхом страхування, перестрахування, забезпечення, часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами з метою створення умов для здійснення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження на зовнішні ринки, забезпечення захисту українських експортерів від ризиків неплатежів та фінансових втрат, підвищення конкурентоспроможності українських виробників на світових ринках.

Документом передбачено, що для стимулювання експорту товарів (робіт, послуг) українського походження Кабінет Міністрів України створює Експортно-кредитне агентство (далі - ЕКА), яка на добровільній основі здійснює страхування, перестрахування, надає гарантії за договорами, які забезпечують розвиток експорту, а також бере участь у реалізації програми часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами.

Законодавчим актом визначено термінологію щодо впровадження державної підтримки експорту; завдання, напрями та принципи державної підтримки експортної діяльності.

Згідно з проектом Закону, основними завданнями державної підтримки експортної діяльності є:

1) створення системи страхування і гарантування комерційних і некомерційних ризиків при проведенні експортних операцій;

2) розширення експортного кредитування;

3) створення механізму часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами.

Законопроектом визначені органи управління і контролю ЕКА; види і умови діяльності ЕКА; джерела фінансування ЕКА; сфери підтримки тощо.

Також, проект закону передбачає публічність діяльності Експортно-кредитного агентства, визначає порядок та умови надання державної фінансової підтримки експортної діяльності.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко 27 грудня підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України, яким серед іншого передбачається введення штрафу за виплату зарплат "в конверті" в розмірі 100 мінімальних заробітних плат.