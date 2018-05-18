Порошенко ухвалив указ про введення санкцій проти осіб і компаній, пов'язаних з російською агресією

Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про персональні санкції щодо фізичних та юридичних осіб, які пов'язані з російською агресією проти України.

Указ №126/2018 від 14 травня опубліковано на сайті Адміністрації Президента в ніч на 18 травня.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 травня 2018 "Про застосування і скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - зазначається в документі.

Контроль за виконанням рішення Президент поклав на секретаря РНБО Олександра Турчинова. Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Як писав iPress.ua, РНБО запровадила санкцій щодо юридичних і фізичних осіб, які пов'язані з російською агресією проти України, а також щодо яких було застосовано відповідні рішення урядами США та країн ЄС.

"Санкції запроваджуються за ініціативою Кабінету Міністрів України, Служби безпеки України, Національного банку України на три роки або безстроково щодо фізичних і юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України, до підготовки і проведення незаконного голосування в окупованому Криму у рамках виборів президента РФ, представників російської окупаційної адміністрації у Криму, бойовиків російських збройних формувань на окупованій території Донецької та Луганської областей тощо", - повідомляє прес-служба РНБО.