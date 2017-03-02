Порошенко ухвалив закон про електронний квиток на транспорт

Президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає впровадження автоматизованих систем оплати проїзду в міському громадському транспорті (електронний квиток).

Про це свідчать дані в картці відповідного законопроекту №4121 на сайті Верховної Ради, інформує "LB.ua".

Закон створює правові підстави для місцевих органів влади щодо впровадження автоматизованих систем обліку проїзду в міському громадському транспорті.

Автоматизована система обліку оплати проїзду визначена як програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг за допомогою електронного квитка.

Електронний облік пасажиропотоку на маршрутах громадського транспорту дозволить оцінити реальний обіг грошових коштів, а відповідно - оцінити обґрунтованість тарифів на перевезення і можливості оновлення автопарку перевізника. Крім того, система забезпечить можливість зручної, швидкої оплати і контролю проїзду, також зменшиться час затримки громадського транспорту на зупинках. Це також дозволить впроваджувати різноманітні гнучкі тарифні системи.

Закон також передбачає збільшення штрафу за безквитковий проїзд пасажира в міському транспорті з 20-кратного до 30-кратного розміру вартості проїзду.

Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому закон №4121 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті" під час пленарного засідання 17 січня.

Згодом міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що через 2-3 місяці мінімум у двох містах буде запущений пілотний проект електронного квитка.