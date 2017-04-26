Порошенко ухвалив закон про злиття банків

Процедура об'єднання скоротиться з 1,5 року до 3-4 місяців

Президент України Петро Порошенко підписав закон, який спрощує процедуру злиття банків.

Про це йдеться на картці відповідного законопроекту №6010 на сайті Верховної Ради, інформує "LB.ua".

Очікують, що завдяки цьому закону термін проведення процедури об'єднання/злиття банків скоротиться з 1,5 року до 3 місяців.

Також закон регулює питання припинення здійснення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи. Це дозволить банкам, які не можуть виконати вимоги регулятора щодо капіталізації, піти з ринку без навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Раніше такої можливості не було.

Крім того, прописані процедури для безперервності обслуговування клієнтів банку, який приєднується, протягом проведення всієї процедури реорганізації. Для цього законопроект передбачає скорочення термінів і скасування окремих існуючих процедур під час проведення процедури приєднання; перегляд діючої процедури взаємодії банків, що беруть участь у приєднанні, з НБУ та іншими державними органами під час приєднання; визначення моменту виникнення правонаступництва за зобов'язаннями банку, що ліквідується.

У найближчі роки українські банки повинні суттєво збільшити свій статутний і регулятивний капітал. Зараз мінімальне значення становить 120 млн гривень, з липня 2017 року він збільшиться до 200 млн грн, в 2018 році - до 300 млн грн, у 2019-му - до 400 млн грн, у 2020-му - до 450 млн грн.

У власників багатьох дрібних банків таких грошей немає, тому вони можуть піти на злиття з конкурентами.

Нагадаємо, що Верховна Рада на своєму ранковому засіданні у четвер, 23 лютого, прийняла в першому читанні законопроект №6010 "Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків".