Порошенко: Україна готова до "нормандського формату" для деескалації ситуації в морі

Україна готова до зустрічі в "нормандському форматі" на рівні політичних радників, на якій вимагатиме від Росії повернути полонених військових, судна Військово-морських сил ЗСУ, а також відкрити Керченську протоку для проходу суден в українські порти.

"Ця пропозиція попередньо була узгоджена зі мною як президентом України під час телефонної розмови з канцлером Німеччини, і ми, безумовно, візьмемо участь у зустрічі в "нормандському форматі" на рівні політичних радників, на яку ми ставимо термінове питання - вимога до РФ повернути наших військових, кораблі і відкрити Керченську протоку", - заявив президент в інтерв'ю France 24, повідомляє прес-служба Президента України Петра Порошенка.

Порошенко додав, що зустріч сама собою не є позитивним результатом у цій справі.

Також він зазначив, що Росія повинна відвести свої війська, які розташовані на російсько-українському кордоні, і прибрати з Азовського моря велику кількість військових кораблів. Глава українського МЗС Павло Клімкін анонсував "нормандську зустріч" на рівні політичних директорів зовнішньополітичних відомств наступного тижня в Берліні.

Нагадаємо, що міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) і високий представник Європейського Союзу висловили крайню стурбованість через агресію Росії проти України в Керченській протоці, якій "немає виправдання".