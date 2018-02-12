Порошенко: Україна готова до "нормандського формату" для деескалації ситуації в морі
"Ця пропозиція попередньо була узгоджена зі мною як президентом України під час телефонної розмови з канцлером Німеччини, і ми, безумовно, візьмемо участь у зустрічі в "нормандському форматі" на рівні політичних радників, на яку ми ставимо термінове питання - вимога до РФ повернути наших військових, кораблі і відкрити Керченську протоку", - заявив президент в інтерв'ю France 24, повідомляє прес-служба Президента України Петра Порошенка.
Порошенко додав, що зустріч сама собою не є позитивним результатом у цій справі.
Також він зазначив, що Росія повинна відвести свої війська, які розташовані на російсько-українському кордоні, і прибрати з Азовського моря велику кількість військових кораблів.
Глава українського МЗС Павло Клімкін анонсував "нормандську зустріч" на рівні політичних директорів зовнішньополітичних відомств наступного тижня в Берліні.
Нагадаємо, що міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) і високий представник Європейського Союзу висловили крайню стурбованість через агресію Росії проти України в Керченській протоці, якій "немає виправдання".
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