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Порошенко: Україна наростила міцні м'язи

Президент подякував українцям
Президент Петро Порошенко заявив, що Україна наростила "міцні м'язи", витримавши випробування війною і економічною кризою.
Порошенко: Україна наростила міцні м Фото: rbc.ua

"Слава Богові і подяка кожному українцю за те, що ми вистояли в роки випробування війною та економічною кризою, що її спричинила російська агресія. І не просто вижили у лихолітті, а й наростили міцні м’язи", - написав Порошенко у Facebook.

"Дякую волелюбному і сильному українському народові! Слава Україні!", - додав глава держави.

Раніше сьогодні Президент Петро Порошенко привітав працівників з Днем авіації України.

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25 08 2018 16:36
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