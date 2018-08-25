Порошенко: Україна наростила міцні м'язи

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна наростила "міцні м'язи", витримавши випробування війною і економічною кризою.

"Слава Богові і подяка кожному українцю за те, що ми вистояли в роки випробування війною та економічною кризою, що її спричинила російська агресія. І не просто вижили у лихолітті, а й наростили міцні м’язи", - написав Порошенко у Facebook.

"Дякую волелюбному і сильному українському народові! Слава Україні!", - додав глава держави.

Раніше сьогодні Президент Петро Порошенко привітав працівників з Днем авіації України.