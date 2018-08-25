ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Петро Порошенко заявив, що Україна наростила "міцні м'язи", витримавши випробування війною і економічною кризою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко: Україна наростила міцні м'язи
Президент подякував українцям
Фото: rbc.ua
"Слава Богові і подяка кожному українцю за те, що ми вистояли в роки випробування війною та економічною кризою, що її спричинила російська агресія. І не просто вижили у лихолітті, а й наростили міцні м’язи", - написав Порошенко у Facebook.
"Дякую волелюбному і сильному українському народові! Слава Україні!", - додав глава держави.
Раніше сьогодні Президент Петро Порошенко привітав працівників з Днем авіації України.
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