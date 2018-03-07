Порошенко: Україна прагне до Євросоюзу одночасно з Сербією

Торкнувшись теми Косова, Порошенко виступив за компроміс між Белградом і косоварами

Україна підтримує територіальну цілісність Сербії, а Сербія – територіальну цілісність України, спільною ж метою двох країн є вступ до Євросоюзу до 2025 року. Про це після переговорів у Белграді 3 липня заявили Петро Порошенко і Александар Вучіч, президенти Сербії і України.

У відносинах між двома країнами немає суперечностей, зазначили президенти. Вучіч висловив сподівання, що Україна всі проблеми подолає мирним шляхом на підставі Мінських угод. Торкнувшись теми Косова, Порошенко виступив за компроміс між Белградом і косоварами, пише "Радіо Свобода"

Глава української держави в сербській столиці провів розмови також з премʼєр-міністром Сербії Анною Брнабич та спікером парламенту Майєю Ґойкович. Президенти двох держав взяли участь у відкритті українсько-сербського бізнес-форуму, учасники якого виступили за розширення економічного співробітництва.

Раніше сьогодні Президент України Петро Порошенко повідомив про розширення угоди про безвізовий режим із Сербією, завдяки якому громадяни України зможуть перебувати в цій країні до 90 діб без оформлення візи.