Порошенко: Україна втілює наймасштабніші реформи за свою історію

"Незважаючи на тривалу війну, ми запустили та успішно втілюємо найбільш масштабні і найбільш глибокі зміни та реформи у нашій історії"

Президент Петро Порошенко заявив, що незважаючи на війну, влада в Україні втілює наймасштабніші зміни за всю історію держави.

Про це він заявив у Києві на зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні, повідомляє "Укрінформ".

"Дорогі друзі, до 2019 року ( проведення президентських і парламентських виборів - ред) готувалися не лише у Кремлі, готувалися до цього особливого року і ми в Україні. Незважаючи на тривалу війну, ми запустили та успішно втілюємо найбільш масштабні і найбільш глибокі зміни та реформи у нашій історії", - підкреслив Порошенко.

Він додав, що Україна досягла вагомого прогресу в модернізації економіки, інфраструктури. Президент зауважив, що влада запустила широкомасштабні реформи у сферах приватизації, охорони здоровя, пенсійної системи, децентралізації та в інших.

Порошенко наголосив, що в Україні також створили надійний фронт незалежних антикорупційних органів, включно з Вищим антикорупційним судом.

За словами Порошенка, Україна впевнено виходить на траєкторію економічного зростання і розраховує на прихід потужних іноземних інвестицій в Україну.

Президент також відзначив, що Україна впевнено прямує до членства у ЄС та НАТО. Порошенко наголосив, що сподівається на ухвалення парламентом у другому читанні найближчим часом його ініціативи щодо закріплення курсу на членство у ЄС та НАТО у Конституції України.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко вважає отримання томосу про незалежність Православної церкви України чи не більшою перемогою, ніж перемога на фронті.