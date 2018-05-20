Порошенко: Україна вийде з договорів СНД, що не відповідають національним інтересам

За його словами, країна так і не ратифікувала статут СНД і не стала та й не мала наміру ставати повноцінною учасницею Співдружності.

"Зараз ми уважно переглянемо всі міжнародні договори, укладені в рамках СНД, і вийдемо з тих, у яких знайдемо бодай найменшу невідповідність українським національним інтересам", - сказав він, виступаючи на церемонії вшанування пам'яті жертв політичних репресій у Биківні.

Глава держави також нагадав, що нещодавно підписав указ щодо припинення участі України у роботі статутних органів СНД.

Водночас Президент підкреслив, що із самого початку Україна розглядала Співдружність "як інструмент цивілізованого розлучення з імперією".

"Цивілізованого з російської вини не вийшло. Москва прагнула перетворити Співдружність на оновлену імперію, де б усі, як у старі радянські час, звіряли б годинники за Спаською вежею Кремля", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко заявив, що підписав указ про відкликання всіх представників України з усіх статутних органів Співдружності незалежних держав(СНД).