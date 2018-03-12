Порошенко: Україна вживає всіх заходів, щоб запобігти повномасштабному вторгненню
За його словами, після нападу російських військових на українські кораблі в нейтральних водах Чорного моря, 25 листопада,Україна зазнала акту агресії з боку збройних сил РФ, інформує УП.
Він зазначив, що зараз він, Верховна рада, уряд і уповноважений з прав людини Людмила Денісова докладають усіх можливих зусиль, щоб визволити українських військовополонених.
Порошенко наголосив, що Європейських суд з прав людини виніс термінове рішення, зобов'язавши Росію надати інформацію щодо затриманих українських військових, юридичних підстав їх утримання, поранень та інше і 3 грудня Росія має виконати це рішення, а також звільнити українських військових і повернути кораблі.
"Україна наразі вживає всіх заходів, щоб запобігти повномасштабному вторгненню. І коли хтось каже, що ми мали використовувати інші сухопутні шляхи для того, щоб перетягнути по суходолу українські кораблі, що це означає, шановні політикани, запропонувати віддати Керченську протоку росіянам? Визнати незаконний статус окупації?", - запитав президент.
Порошенко додав, що ввів воєнний стан у десяти областях на 30 днів для захисту територіальної цілісності і це є превентивний крок, який жодним чином не націлений на згортання конституційних прав і свобод громадян.
"Він вводиться тільки для того, щоб розширити можливості збройних сил і всього оборонного сектору, включно з Національною гвардією, яку ми маємо право залучати у цих умовах. Ми маємо повну інформацію щодо різкого збільшення російських військ вздовж нашого кордону і в окупованому Криму", - заявив очільник держави.
"І всі можливості, що дає воєнний стан органам влади, будуть використані для посилення охорони державного кордону з РФ та адміністративної межі з Кримом", - додав він.
Порошенко зазначив, що найближчим часом відбудеться передислокація відповідних підрозділів для посилення оборони кордонів, військові навчання і в областях, де оголошений воєнний стан, будуть проведені навчальні збори з військових резервом, а також посилюється охорона критичної інфраструктури.
Зокрема атомних та гідроелектростанцій, а також посилюються заходи протиповітряної оборони.
Він заявив, що ці заходи мають попередити і мінімізувати наслідки російської агресії і висловив сподівання, що після закінчення 30 днів воєнний стан не доведеться продовжувати.
Читайте також: Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав країни Північноатлантичного альянсу направити військові кораблі в Азовське морепісля атаки Росії на українських моряків у Керченській протоці.
Також, Президент України зазначив, що очільник Кремля бачить себе імператором, а Україну - колонією. Але Порошенко переконує: з тих пір, як він прийшов до влади, "Україна вже не є колонією".
Додамо, супутник зафіксував на аеродромі Бельбек в окупованому Криму 24 літаки винищувальної авіації та 150 одиниць спецтехніки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата