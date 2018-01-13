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Порошенко: Україна зніматиме понад 120 фільмів на рік за держкошти

Він також зазначив, що права на український фільм-фентезі "Сторожова Застава" придбали 27 країн
Президент Петро Порошенко стверджує, що завдяки державній підтримці в Україні зніматимуть понад 120 фільмів на рік.
Порошенко: Україна зніматиме понад 120 фільмів на рік за держкошти Фото: gettyimages.com

"Збільшивши державне фінансування кінематографу, ми заклали основи для того, щоб робити за рік понад 120 фільмів. Впевнений, на український кінематограф чекає яскраве майбутнє", - написав Порошенко у своєму Facebook.

Він також зазначив, що права на український фільм-фентезі "Сторожова Застава" придбали 27 країн.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко підписав закон про зміни до Митного та Податкового кодексів України щодо державної підтримки кінематографії в Україні.

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13 01 2018 19:35
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