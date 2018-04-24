Порошенко: Українська церква є матір'ю-церквою для Росії

"І не може матір просити незалежність від дочки"

Президент Петро Порошенко заявив про домовленість із Вселенським патріархом Варфоломієм про те, що патріарх української помісної православної церкви буде обиратися в Україні.

"Це також є чіткою домовленістю із Вселенським патріархом, що патріарх української церкви буде обиратися в Україні", - сказав Порошенко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, пише LB.ua.

Він зазначив, що "функції і роль матері-церкви виконуватиме Константинопольський патріархат", і підкреслив, що це важливо з погляду історичної справедливості.

"Ми просто повертаємося до історичної справедливості", - cказав Порошенко і нагадав, що найближчим часом будемо святкувати 1030-річчя Хрещення України-Русі.

"Тоді, я хочу підкреслити, ще не було ніякої Російської православної церкви. Якщо Константинопольська церква є матір'ю-церквою для України, то Українська церква є матір'ю-церквою для Росії. Бо звідси пішла, а не навпаки. І не може матір просити незалежність від дочки", - сказав Президент.

Порошенко закликав "не занурюватися в церковні дискусії".

"За історичною, духовною і державною справедливістю Україна завоювала і заслужила право мати Українську помісну церкву", - підкреслив він.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала звернення президента Петра Порошенка про створення Української помісної автокефальної церкви.

17 квітня Петро Порошенко повідомив, що вирішив звернутися до Вселенського патріарха щодо створення автокефалії помісної церкви в Україні та закликав парламентарів підтримати таку його ініціативу.

18 квітня президент України Петро Порошенко зустрівся з представниками українських церков. Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет та предстоятель Української автокефальної православної церкви Макарій передали главі держави звернення до Вселенського патріарха Варфоломія про надання українській церкві Томосу про автокефалію.

У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про підтримку звернення президента Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання декрету про автокефалію православної церкви в Україні.

УПЦ Київського патріархату закликало УПЦ МП підтримати створення помісної церкви. В УПЦ МП заявили, що немає ніяких підстав для визнання іншої православної церкви.